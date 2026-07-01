Bonbon Vodou, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Bonbon Vodou Mardi 6 avril 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 17€ à 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-06T20:30:00+02:00 – 2027-04-06T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-06T20:30:00+02:00 – 2027-04-06T22:00:00+02:00

Le duo formé par Oriane Lacaille et JereM Boucris revient avec son troisième album Épopée métèque. Alors que l’épopée évoque les fresques mythologiques et les figures héroïques, on connait du métèque la connotation péjorative et sa réhabilitation dans la chanson de Georges Moustaki : « Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents… ». Et tout conduit sur les routes de l’exil, qu’elles soient terrestres ou maritimes : leur histoire paternelle respective. Désormais accompagné du trio Piment Piment sur disque comme sur scène, attendez-vous à un rythme maloya vibrant !

Spectacle proposé en audiodescription.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Baigné par la douceur de voix claires et porté par un groove ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage son onde de transe : un hymne au métissage chanté en créole, français et gascon.

Cahuate