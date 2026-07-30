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AGENDA · Vandœuvre-lès-Nancy

BONEY M EN CONCERT À NANCY Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy

samedi 3 octobre 2026 · Parc des expositions · Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Parc des expositions
Adresse
Rue Catherine Opalinska
Ville
Vandœuvre-lès-Nancy

BONEY M EN CONCERT À NANCY Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 3 et 4 octobre

Le samedi 3 octobre 2026, Boney M sera en concert au Parc des Expositions de Nancy à l’occasion des 50 ans de l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire du disco.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-04T01:30:00.000+02:00

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Parc des expositions Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy


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