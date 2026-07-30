AGENDA · Vandœuvre-lès-Nancy
BONEY M EN CONCERT À NANCY Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy
samedi 3 octobre 2026 · Parc des expositions · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
BONEY M EN CONCERT À NANCY Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 3 et 4 octobre
Le samedi 3 octobre 2026, Boney M sera en concert au Parc des Expositions de Nancy à l’occasion des 50 ans de l’un des groupes les plus emblématiques de l’histoire du disco.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-04T01:30:00.000+02:00
1
Parc des expositions Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Vandœuvre-lès-Nancy
- Spectacle de cirque Clan Cabane Parc Richard Pouille, Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy 26 août 2026
- Concert CCAM Fête de rentrée Parc Richard Pouille, entrée côté rue de Gambloux Vandœuvre-lès-Nancy 28 août 2026
- Fête de rentrée Plein air Parc Richard Pouille Vandœuvre-lès-Nancy 28 août 2026
- Échanges Rattrapages de saison CCAM Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy 1 septembre 2026
- Salon Vandœuvre in Game Vandœuvre-lès-Nancy 5 septembre 2026