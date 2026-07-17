Concert CCAM Fête de rentrée Parc Richard Pouille, entrée côté rue de Gambloux Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Concert CCAM Fête de rentrée

Parc Richard Pouille, entrée côté rue de Gambloux 5 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

DJ set et foodtruck pour célébrer le début de saison du CCAM en plein air, à l’issue du spectacle de cirque ‘Clan Cabane’ .Tout public

0 .

Parc Richard Pouille, entrée côté rue de Gambloux 5 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 15 00

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English :

A DJ set and food truck to celebrate the start of CCAM’s outdoor season, following the Clan Cabane circus performance.

L’événement Concert CCAM Fête de rentrée Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY