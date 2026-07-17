Concert CCAM Fête de rentrée Parc Richard Pouille, entrée côté rue de Gambloux Vandœuvre-lès-Nancy
vendredi 28 août 2026 · Parc Richard Pouille, entrée côté rue de Gambloux · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre-lès-Nancy
Concert CCAM Fête de rentrée
Parc Richard Pouille, entrée côté rue de Gambloux 5 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
DJ set et foodtruck pour célébrer le début de saison du CCAM en plein air, à l’issue du spectacle de cirque ‘Clan Cabane’ .Tout public
0 .
Parc Richard Pouille, entrée côté rue de Gambloux 5 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 15 00
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English :
A DJ set and food truck to celebrate the start of CCAM’s outdoor season, following the Clan Cabane circus performance.
L’événement Concert CCAM Fête de rentrée Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY
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