UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence Cancers gynécologiques, parlons-en ! Château du Charmois, Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy

jeudi 10 septembre 2026 · Château du Charmois, Vandoeuvre-lès-Nancy · Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Château du Charmois, Vandoeuvre-lès-Nancy
Adresse
2 Allée du Parc
Ville
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence Cancers gynécologiques, parlons-en !

Château du Charmois, Vandoeuvre-lès-Nancy 2 Allée du Parc Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 20:30:00

Date(s) :
2026-09-10

À l’occasion de Septembre Turquoise, le Comité 54 de la Ligue contre le cancer organise une conférence-débat sur les cancers gynécologiques prévention, dépistage, traitements et accompagnement. Jeudi 10 septembre à 18 h au château du Charmois. Entrée gratuite, sans inscription.Tout public
0  .

Château du Charmois, Vandoeuvre-lès-Nancy 2 Allée du Parc Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 61 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 As part of “Turquoise September,” Committee 54 of the League Against Cancer is organizing a conference and discussion on gynecological cancers: prevention, screening, treatments, and support. Thursday, September 10, at 6 p.m. at the Château du Charmois. Free admission; no registration required.

L’événement Conférence Cancers gynécologiques, parlons-en ! Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY

À voir aussi à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)