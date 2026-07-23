Conférence Cancers gynécologiques, parlons-en ! Château du Charmois, Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy
jeudi 10 septembre 2026 · Château du Charmois, Vandoeuvre-lès-Nancy · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre-lès-Nancy
Conférence Cancers gynécologiques, parlons-en !
Château du Charmois, Vandoeuvre-lès-Nancy 2 Allée du Parc Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-10 18:00:00
fin : 2026-09-10 20:30:00
Date(s) :
2026-09-10
À l’occasion de Septembre Turquoise, le Comité 54 de la Ligue contre le cancer organise une conférence-débat sur les cancers gynécologiques prévention, dépistage, traitements et accompagnement. Jeudi 10 septembre à 18 h au château du Charmois. Entrée gratuite, sans inscription.Tout public
0 .
Château du Charmois, Vandoeuvre-lès-Nancy 2 Allée du Parc Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 61 95
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English :
%C0 As part of “Turquoise September,” Committee 54 of the League Against Cancer is organizing a conference and discussion on gynecological cancers: prevention, screening, treatments, and support. Thursday, September 10, at 6 p.m. at the Château du Charmois. Free admission; no registration required.
L’événement Conférence Cancers gynécologiques, parlons-en ! Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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