Échanges Rattrapages de saison CCAM Esplanade Jack Ralite Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Échanges Rattrapages de saison CCAM

Esplanade Jack Ralite 3 rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-09-01 19:00:00

fin : 2026-09-08 21:00:00

Date(s) :

2026-09-01 2026-09-03 2026-09-08 2026-09-10 2026-09-15 2026-09-24

Vous avez raté le lancement de saison en juin, ou pas osé venir, ou pas tout à fait compris ? Alors, on vous propose des séances de rattrapage à la rentrée en petits groupes un moment privilégié où l’équipe vous présente le programme de la saison autour d’un verre et avec de la grignote.

Sur réservation en ligne.Tout public

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Esplanade Jack Ralite 3 rue de Parme Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56

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English :

Did you miss the season kickoff in June, or were you hesitant to come, or didn’t quite understand everything? Well, we’re offering catch-up sessions in small groups at the start of the school year: a special opportunity where the team will present the season’s program over drinks and snacks.

Reservations required online.

L’événement Échanges Rattrapages de saison CCAM Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY