Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Salon Vandœuvre in Game

3 rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le rendez-vous geek de la rentrée ! Jeux vidéo, cosplay, tournois e-sport, retro-gaming, espace de réalité virtuelle, combats de sabre laser, jeux de rôles et de société, ateliers artistiques…Tout public

3 .

3 rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 51 31 43

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English :

The back-to-school geek event! Video games, cosplay, e-sport tournaments, retro-gaming, virtual reality area, lightsaber battles, role-playing and board games, art workshops?

L’événement Salon Vandœuvre in Game Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY