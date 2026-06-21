Salon Vandœuvre in Game Vandœuvre-lès-Nancy
samedi 5 septembre 2026 · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre-lès-Nancy
Salon Vandœuvre in Game
3 rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Le rendez-vous geek de la rentrée ! Jeux vidéo, cosplay, tournois e-sport, retro-gaming, espace de réalité virtuelle, combats de sabre laser, jeux de rôles et de société, ateliers artistiques…Tout public
3 .
3 rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 51 31 43
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English :
The back-to-school geek event! Video games, cosplay, e-sport tournaments, retro-gaming, virtual reality area, lightsaber battles, role-playing and board games, art workshops?
L’événement Salon Vandœuvre in Game Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY