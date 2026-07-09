Spectacle de cirque Clan Cabane Parc Richard Pouille, Vandœuvre Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Spectacle de cirque Clan Cabane

Parc Richard Pouille, Vandœuvre Entrée rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Mercredi 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-27 19:45:00

Date(s) :

2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28

CIRQUE / ACROBATIE / HAUTE VOLÉE

C’est désormais une tradition pour le CCAM la saison commence par un spectacle en plein air pour nous faire oublier que l’été est fini et que, oui, la rentrée approche… sournoisement. Cette année, le CCAM a invité les acrobates du collectif La Contrebande pour retomber en enfance, quand grimper aux arbres et inventer des aventures folles semblait être le summum de la liberté. Avec deux trampolines, quelques sangles et des pièces de bois, cette bande de copains construit des cabanes qui défient la gravité et le bon sens. « Clan Cabane » est un spectacle de cirque à couper le souffle, entre voltige, espièglerie et terrains de jeux acrobatiques. De quoi retrouver un peu de cette insouciance… sans les piqûres d’ortie ni les chutes dans les ronces.

Sans réservation.Tout public

0 .

Parc Richard Pouille, Vandœuvre Entrée rue de Gembloux Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CIRCUS / ACROBATICS / HIGH FLYING

It’s now a tradition at the CCAM: the season kicks off with an outdoor show to help us forget that summer is over and that, yes, the start of the school year is creeping up on us… This year, the CCAM has invited the acrobats from the La Contrebande collective to take us back to our childhood, when climbing trees and inventing wild adventures seemed to be the height of freedom. With two trampolines, a few straps, and pieces of wood, this group of friends builds treehouses that defy gravity and common sense. « Clan Cabane » is a breathtaking circus show, blending aerial acrobatics, mischief, and acrobatic playgrounds. It’s the perfect way to rediscover a bit of that carefree spirit—without the stinging nettles or falls into brambles.

No reservations required.

L’événement Spectacle de cirque Clan Cabane Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY