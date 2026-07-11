Fête de rentrée Plein air Parc Richard Pouille Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Fête de rentrée Plein air

Parc Richard Pouille 5 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :

2026-08-28

DJ set musique du monde et foodtruck pour célébrer ensemble le début de saison du CCAM en plein air, à l’issue du spectacle de cirque Clan Cabane .Tout public

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Parc Richard Pouille 5 rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 83 56

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English :

A world music DJ set and a food truck to celebrate the start of the CCAM’s outdoor season together, following the Clan Cabane circus performance.

L’événement Fête de rentrée Plein air Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY