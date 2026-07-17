«Bonheur absolu et félicité» : la céramique de Suse, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Informations pratiques

«Bonheur absolu et félicité» : la céramique de Suse Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mille ans d’art et d’histoire dans l’Iran médiéval

De la conquête par les armées du Calife Umar, vers 650, jusqu’au déclin de la dynastie de Tamerlan, au XVe siècle, le site de Suse, dans la province iranienne du Khuzistan, fut une ville florissante et dynamique sur le plan économique, notamment grâce à une production artisanale connue pour sa grande qualité. C’est l’un des aspects de cette production, celui de la céramique, que le nouveau parcours thématique, installé en réserve visitable, invite à découvrir, grâce à une sélection d’une cinquantaine d’objets découverts lors des fouilles archéologiques de Suse et prêtés par le Département des arts de l’Islam du musée du Louvre. Par leur diversité technique et esthétique, par les modèles qu’elles importent et reproduisent et par l’inventivité de leurs décors, ces pièces éclairent d’un jour original l’évolution du goût et de la société dans cette zone frontière entre Perse et monde arabe, à la période médiévale.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.

Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.

Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

Mille ans d’art et d’histoire dans l’Iran médiéval

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