Bonjour l’ambiance ! Compiègne
Bonjour l’ambiance ! Compiègne vendredi 13 mars 2026.
Bonjour l’ambiance !
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 20 – 20 –
20
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-15
Auteur Sébastien Bonnet, Régis Van Houtte
Genre Comédie
Par les auteurs de « L’aristo du cœur » et Surprise: partie ! »
Dans les années 90, Nicolas est collégien.
30 ans plus tard, nostalgique, il organise une grande soirée de retrouvailles avec ses anciens copains de 4ème B retrouvés sur Facebook.
Tout est prêt le guacamole, le ti’punch, et une flopée de souvenirs…
Évidemment rien ne va se passer comme prévu !
Dès la première arrivée, c’est le chaos l’un des invités n’est autre qu’un braqueur en cavale.
La fête vire à la prise d’otages mais les otages sont encore plus barrés que le gangster lui-même.
Dans cette nouvelle comédie écrite par les auteurs de « L’aristo du cœur » et Surprise: partie! », tout dérape.
Les ingrédients sont tous réunis pour le meilleur et pour le rire bonjour l’ambiance!!!! 20 .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bonjour l’ambiance ! Compiègne a été mis à jour le 2025-07-09 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme