Bonjour l’ambiance ! Compiègne

Bonjour l’ambiance !

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 20 – 20 –

20

Tarif adulte

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-13 2026-03-15

Auteur Sébastien Bonnet, Régis Van Houtte

Genre Comédie

Par les auteurs de « L’aristo du cœur » et Surprise: partie ! »

Dans les années 90, Nicolas est collégien.

30 ans plus tard, nostalgique, il organise une grande soirée de retrouvailles avec ses anciens copains de 4ème B retrouvés sur Facebook.

Tout est prêt le guacamole, le ti’punch, et une flopée de souvenirs…

Évidemment rien ne va se passer comme prévu !

Dès la première arrivée, c’est le chaos l’un des invités n’est autre qu’un braqueur en cavale.

La fête vire à la prise d’otages mais les otages sont encore plus barrés que le gangster lui-même.

Dans cette nouvelle comédie écrite par les auteurs de « L’aristo du cœur » et Surprise: partie! », tout dérape.

Les ingrédients sont tous réunis pour le meilleur et pour le rire bonjour l’ambiance!!!! 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

