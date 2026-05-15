BONJOUR MONTPELLIER ! Montpellier

Montpellier

BONJOUR MONTPELLIER !

Rue Foch Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28

Visite en français

Vivez une expérience gourmande et culturelle depuis le haut de l’Arc de Triomphe !

Et si vous commenciez la journée au sommet de la ville ? Votre guide vous ouvre en exclusivité cette porte monumentale.

Visite en français

Vivez une expérience gourmande et culturelle depuis le haut de l’Arc de Triomphe !

Et si vous commenciez la journée au sommet de la ville ? Votre guide vous ouvre en exclusivité cette porte monumentale.

Après avoir gravi les 90 marches, vous profiterez d’un petit-déjeuner panoramique sur les toits de Montpellier, proposé par notre partenaire, la boulangerie Des rêves et du pain .

Savourez viennoiseries artisanales et boissons dans la douceur du matin, face à l’une des plus belles vues à 360° sur Montpellier pendant que le guide vous raconte la ville à travers une lecture de paysage. Durée 45 minutes.

Sur réservation

NFORMATIONS

– Rendez-vous en bas de l’Arc de Triomphe rue Foch côté Palais de Justice

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Rue Foch Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : BONJOUR MONTPELLIER !

Tour in French

Enjoy a culinary and cultural experience from the top of the Arc de Triomphe!

Why not start your day at the highest point in the city? Your guide will give you exclusive access to this monumental gateway.

L’événement BONJOUR MONTPELLIER ! Montpellier a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT MONTPELLIER