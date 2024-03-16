BONJOUR QUAND MÊME, – CORDIALEMENT, – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

BONJOUR QUAND MÊME, – CORDIALEMENT, Début : 2026-04-10 à 18:30. Tarif : – euros.

Avec cinq one-man shows à son actif, Haroun connu pour son humour subtil et incisif revient avec un tout nouveau spectacle nommé Bonjour quand même .

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37