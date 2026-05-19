Joué-lès-Tours

Les Années Joué

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Pour cette édition 2025, Les Années Joué tutoient les étoiles

Pendant ces trois jours, 31 compagnies dont 5 issues du dispositif Nouvelle Vague se succèderont pour près de 75 représentations. Comme chaque année, un village gourmand et une fête foraine seron

Pour cette édition 2025, Les Années Joué tutoient les étoiles

Pendant ces trois jours, 31 compagnies dont 5 issues du dispositif Nouvelle Vague se succèderont pour près de 75 représentations. Comme chaque année, un village gourmand et une fête foraine seront installés au cœur du festival.

Que vous soyez amateur de théâtre, passionné de danse, d’acrobatie ou mélomane ; petits ou grands, appréciant des performances fixes ou déambulatoires, le festival Les Années Joué saura répondre à vos attentes avec son programme riche et éclectique.

Cette année encore, nous mettons à disposition du festivalier une application dédiée au festival ou vous trouverez toutes les informations qui vous seront utiles tout au long du week-end avec évidemment l’intégrale .

Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

For this 2025 edition, Les Années Joué reach for the stars

Over the three days, 31 companies, including 5 from the Nouvelle Vague program, will perform nearly 75 shows. As every year, a gourmet village and a funfair will be on hand

L’événement Les Années Joué Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-19 par ADT 37