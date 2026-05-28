Joué-lès-Tours

Les Années Joué

Rue de Verdun Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-05 12:30:00

fin : 2026-06-07 23:30:00

Date(s) :

2026-06-05

La Ville de Joué-lès-Tours vous invite à la présentation de la 29e édition du festival des Arts de la Rue Les Années Joué , autour du thème Histoire d’en rire . Pendant trois jours, 42 compagnies, groupes et collectifs proposeront plus de 90 représentations gratuites

La Ville de Joué-lès-Tours vous invite à la présentation de la 29e édition du festival des Arts de la Rue Les Années Joué , autour du thème Histoire d’en rire . Pendant trois jours, 42 compagnies, groupes et collectifs proposeront plus de 90 représentations gratuites, mêlant théâtre de rue, clown, musique, danse, performances fixes et déambulatoires. Cette édition invitera les spectateurs à prendre du recul sur le quotidien, à regarder la ville autrement et à rire de l’Histoire, de l’absurde ou encore des situations extrêmes.

Le festival fera également la part belle aux créations, aux compagnies régionales et au dispositif La Nouvelle Vague , qui accompagnera quatre nouveaux projets pour la rue. Enfin, l’esprit festif et convivial du festival sera au rendez-vous avec le Village Go .

Rue de Verdun Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

The town of Joué-lès-Tours invites you to the presentation of the 29th edition of the street arts festival Les Années Joué , based on the theme Histoire d?en rire . Over three days, 42 companies, groups and collectives will offer more than 90 free performances

L’événement Les Années Joué Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-26 par ADT 37