Bonjour Quand Même – Haroun Théâtre Le 13e Art Paris

Informations pratiques

Avec cinq one-man shows à son actif, Haroun connu pour son humour subtil et incisif revient avec un tout nouveau spectacle intitulé « Bonjour quand même ».

Dans ce nouveau show, il s’attaque à nos angoisses, questionne notre complotisme collectif et se demande ce qui nous sépare d’un serial killer. Comme à son habitude, il aime explorer les méandres de nos idées noires pour mieux s’en détacher et en rire.

Il y abordera des thèmes comme l’excès de divertissement, la phobie de l’infini ou encore la dérive de la gauche.

« Haroun décrypte l’époque avec flegme et philosophie » Le Monde

Avec cinq one-man shows à son actif, Haroun connu pour son humour subtil et incisif revient avec un tout nouveau spectacle intitulé « Bonjour quand même ».

Du lundi 07 décembre 2026 au mardi 26 janvier 2027 :

lundi, mardi

de 21h00 à 22h00

lundi, mardi

de 19h00 à 20h00

payant

À partir de 39 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-07T20:00:00+01:00

fin : 2027-01-26T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-07T19:00:00+02:00_2026-12-07T20:00:00+02:00;2026-12-07T21:00:00+02:00_2026-12-07T22:00:00+02:00;2026-12-08T19:00:00+02:00_2026-12-08T20:00:00+02:00;2026-12-08T21:00:00+02:00_2026-12-08T22:00:00+02:00;2026-12-14T19:00:00+02:00_2026-12-14T20:00:00+02:00;2026-12-14T21:00:00+02:00_2026-12-14T22:00:00+02:00;2026-12-15T19:00:00+02:00_2026-12-15T20:00:00+02:00;2026-12-15T21:00:00+02:00_2026-12-15T22:00:00+02:00;2026-12-21T19:00:00+02:00_2026-12-21T20:00:00+02:00;2026-12-21T21:00:00+02:00_2026-12-21T22:00:00+02:00;2026-12-22T19:00:00+02:00_2026-12-22T20:00:00+02:00;2026-12-22T21:00:00+02:00_2026-12-22T22:00:00+02:00;2026-12-28T19:00:00+02:00_2026-12-28T20:00:00+02:00;2026-12-28T21:00:00+02:00_2026-12-28T22:00:00+02:00;2026-12-29T19:00:00+02:00_2026-12-29T20:00:00+02:00;2026-12-29T21:00:00+02:00_2026-12-29T22:00:00+02:00;2027-01-04T19:00:00+02:00_2027-01-04T20:00:00+02:00;2027-01-04T21:00:00+02:00_2027-01-04T22:00:00+02:00;2027-01-05T19:00:00+02:00_2027-01-05T20:00:00+02:00;2027-01-05T21:00:00+02:00_2027-01-05T22:00:00+02:00;2027-01-11T19:00:00+02:00_2027-01-11T20:00:00+02:00;2027-01-11T21:00:00+02:00_2027-01-11T22:00:00+02:00;2027-01-12T19:00:00+02:00_2027-01-12T20:00:00+02:00;2027-01-12T21:00:00+02:00_2027-01-12T22:00:00+02:00;2027-01-18T19:00:00+02:00_2027-01-18T20:00:00+02:00;2027-01-18T21:00:00+02:00_2027-01-18T22:00:00+02:00;2027-01-19T19:00:00+02:00_2027-01-19T20:00:00+02:00;2027-01-19T21:00:00+02:00_2027-01-19T22:00:00+02:00;2027-01-25T19:00:00+02:00_2027-01-25T20:00:00+02:00;2027-01-25T21:00:00+02:00_2027-01-25T22:00:00+02:00;2027-01-26T19:00:00+02:00_2027-01-26T20:00:00+02:00;2027-01-26T21:00:00+02:00_2027-01-26T22:00:00+02:00

Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis

https://le13emeart.com/les-evenements/haroun-bonjour-quand-meme/ +33148285353



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