Bonne fête des mères Saint-Quentin-Fallavier
Bonne fête des mères Saint-Quentin-Fallavier vendredi 5 juin 2026.
Saint-Quentin-Fallavier
Bonne fête des mères
100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier Isère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-05
La fête des mères est passée, mais il est jamais trop tard pour célébrer les femmes qui illuminent nos vies !
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100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr
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English :
Mother’s Day is over, but it’s never too late to celebrate the women who light up our lives!
L’événement Bonne fête des mères Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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