Saint-Quentin-Fallavier

Bonne fête des mères

100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

La fête des mères est passée, mais il est jamais trop tard pour célébrer les femmes qui illuminent nos vies !

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100 rue des marronniers Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr

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English :

Mother’s Day is over, but it’s never too late to celebrate the women who light up our lives!

L’événement Bonne fête des mères Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère