Concert Totalement 2000 Le Médian Saint-Quentin-Fallavier

Saint-Quentin-Fallavier

Concert Totalement 2000

Le Médian 4 rue du Bivet Saint-Quentin-Fallavier Isère

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 02:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le meilleur des 2000’live préparez vous à chanter (très fort) !

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Le Médian 4 rue du Bivet Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr

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English :

The best of 2000’live: get ready to sing (loudly)!

L’événement Concert Totalement 2000 Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère