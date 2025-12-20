Concert Totalement 2000 Le Médian Saint-Quentin-Fallavier
Concert Totalement 2000 Le Médian Saint-Quentin-Fallavier samedi 30 mai 2026.
Saint-Quentin-Fallavier
Concert Totalement 2000
Le Médian 4 rue du Bivet Saint-Quentin-Fallavier Isère
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 02:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le meilleur des 2000’live préparez vous à chanter (très fort) !
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Le Médian 4 rue du Bivet Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 94 88 00 festivites@sqf38.fr
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English :
The best of 2000’live: get ready to sing (loudly)!
L’événement Concert Totalement 2000 Saint-Quentin-Fallavier a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère
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