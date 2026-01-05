Bonne Idée Tribute Goldman! Quai du Canal Baume-les-Dames
Bonne Idée Tribute Goldman! Quai du Canal Baume-les-Dames samedi 28 mars 2026.
Bonne Idée Tribute Goldman!
Quai du Canal Centre d’Affaires, de Rencontres et d’évènements Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Retrouvez toute l’énergie et les plus grands titres de Jean-Jacques Goldman lors d’une soirée exceptionnelle.
Concert hommage avec 7 musiciens sur scène
Organisé par le Lions Club de la Vallée du Doubs.
Ouverture des portes à 19h30.
Billetterie à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois ou via Payasso .
Quai du Canal Centre d’Affaires, de Rencontres et d’évènements Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bonne Idée Tribute Goldman!
L’événement Bonne Idée Tribute Goldman! Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS