Bonne Idée Tribute Goldman! Quai du Canal Baume-les-Dames

Bonne Idée Tribute Goldman!

Quai du Canal Centre d’Affaires, de Rencontres et d’évènements Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Retrouvez toute l’énergie et les plus grands titres de Jean-Jacques Goldman lors d’une soirée exceptionnelle.

Concert hommage avec 7 musiciens sur scène

Organisé par le Lions Club de la Vallée du Doubs.

Ouverture des portes à 19h30.

Billetterie à l’Office de Tourisme du Doubs Baumois ou via Payasso .

Quai du Canal Centre d’Affaires, de Rencontres et d’évènements Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bonne Idée Tribute Goldman!

L’événement Bonne Idée Tribute Goldman! Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-01-01 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS