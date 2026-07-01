BONNE NUIT + SAINTE NICOLE, Le SAX, Achères

Informations pratiques

BONNE NUIT + SAINTE NICOLE Samedi 24 avril 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-24T20:30:00+02:00 – 2027-04-24T23:30:00+02:00

Fin : 2027-04-24T20:30:00+02:00 – 2027-04-24T23:30:00+02:00

Bonne Nuit arrive comme un rêve bizarre qu’on raconterait au petit-déjeuner : des mélodies qui brillent, des rythmes qui rebondissent partout et cette étrange envie de danser avec ses émotions sans trop savoir pourquoi. Ça ressemble à une boom sous caféine, un karaoké lunaire ou à votre playlist préférée après minuit. Bref, un concert pour celles et ceux qui aiment les refrains qui collent au cerveau et les soirées où l’on perd un peu la notion du lendemain !

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/bonne-nuit »}]

Bonne Nuit + Sainte Nicole Pop électro

DR