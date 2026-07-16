Bonnie & Clyde Théâtre Le 13e Art Paris

Informations pratiques

Après avoir fait salles combles avec THE DANCERS la saison dernière, à l’occasion du 20e anniversaire de la Compagnie François Mauduit ; l’ancien danseur de Maurice Béjart, aujourd’hui chorégraphe, François Mauduit revient sur la scène du 13e Art avec un ballet étonnant autour de la folle et fantastique histoire des deux plus grands gangsters américains de tous les temps : Bonnie & Clyde.

Vous serez embarqués dans l’atmosphère de l’époque Art déco et des soirées sophistiquées immergées de rivières de diamants et vin pétillant !

Plongez dans les années folles des États-Unis : de la Grande Dépression au Krash boursier de 1929 en vous laissant transporter par les pas de ce couple d’amants criminels : Bonnie Parker et Clyde Barrow qui sillonne le pays en braquant des banques.

« Ma vie se relie toujours par espace-temps, comme le nom de Bonnie est relié à tout jamais à celui de Clyde. A la vie, à la mort. » François Mauduit

Vous avez lu l’histoire de Jesse James ?

Comment il vécut, comment il est mort ?

Ça vous a plu, hein, vous en d’mandez encore

Eh bien, écoutez l’histoire de Bonnie and Clyde

Extraits de « Bonnie & Clyde » de Serge Gainsbourg

François Mauduit : ancien danseur de Maurice Béjart, aujourd’hui chorégraphe, François Mauduit revient sur la scène du 13e Art.

Du mardi 02 mars 2027 au vendredi 05 mars 2027 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h00

payant

De 26 à 63 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-02T21:00:00+01:00

fin : 2027-03-05T22:00:00+01:00

Date(s) : 2027-03-02T20:00:00+02:00_2027-03-02T21:00:00+02:00;2027-03-03T20:00:00+02:00_2027-03-03T21:00:00+02:00;2027-03-04T20:00:00+02:00_2027-03-04T21:00:00+02:00;2027-03-05T20:00:00+02:00_2027-03-05T21:00:00+02:00

Théâtre Le 13e Art 30, avenue d’Italie 75013 Centre commercial Italie DeuxParis

https://le13emeart.com/les-evenements/bonnie-clyde/ +33148285353 communication@le13emeart.com



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