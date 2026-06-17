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Bons baisers de l’Astromobile à Leyme Leyme

Bons baisers de l’Astromobile à Leyme Leyme

Bons baisers de l’Astromobile à Leyme Leyme jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : jardin anglais institut Camille-Miret

Ville : 46120 Leyme

Département : Lot

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Leyme

Bons baisers de l’Astromobile à Leyme

jardin anglais institut Camille-Miret Leyme Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16

L’Astromobile sillonne les routes du Grand-Figeac pour vous offrir des moments de détente et de lecture en plein air et vous propose d’immortaliser ces instants en envoyant une carte postale à la personne de votre choix !

Atelier d'illustration !

L’Astromobile sillonne les routes du Grand-Figeac pour vous offrir des moments de détente et de lecture en plein air et vous propose d’immortaliser ces instants en envoyant une carte postale à la personne de votre choix !

Atelier d'illustration !

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jardin anglais institut Camille-Miret Leyme 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77  astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr

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English :

The Astromobile travels the roads of the Grand-Figeac region to offer you moments of relaxation and outdoor reading, and invites you to capture these moments by sending a postcard to whoever you choose!

Illustration workshop!

L’événement Bons baisers de l’Astromobile à Leyme Leyme a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac

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