Bons baisers de l’Astromobile à Leyme Leyme
Bons baisers de l’Astromobile à Leyme Leyme jeudi 16 juillet 2026.
Leyme
Bons baisers de l’Astromobile à Leyme
jardin anglais institut Camille-Miret Leyme Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
L’Astromobile sillonne les routes du Grand-Figeac pour vous offrir des moments de détente et de lecture en plein air et vous propose d’immortaliser ces instants en envoyant une carte postale à la personne de votre choix !
Atelier d'illustration !
L’Astromobile sillonne les routes du Grand-Figeac pour vous offrir des moments de détente et de lecture en plein air et vous propose d’immortaliser ces instants en envoyant une carte postale à la personne de votre choix !
Atelier d'illustration !
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jardin anglais institut Camille-Miret Leyme 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77 astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
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English :
The Astromobile travels the roads of the Grand-Figeac region to offer you moments of relaxation and outdoor reading, and invites you to capture these moments by sending a postcard to whoever you choose!
Illustration workshop!
L’événement Bons baisers de l’Astromobile à Leyme Leyme a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac