Bons Baisers from the USA, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Bons Baisers from the USA Mercredi 18 novembre, 19h00 Musée d’Aquitaine Gironde

Entrée libre, sans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T19:00:00+01:00 – 2026-11-18T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-18T19:00:00+01:00 – 2026-11-18T20:30:00+01:00

En partenariat avec Alifs, cette édition des Bons Baisers se consacrera aux luttes pour les droits dans l’histoire des États-Unis. Programme de rencontres à découvrir au musée et dans les lieux partenaires.

Une soirée multiculturelle

Du bluegrass au hip hop en passant par la découverte des paysages urbains, des visages et des territoires états-uniens !

Concert avec Lone Riders qui nous embarque de Mississippi John Hurt à Bob Dylan, dans les années

1930 avec une musique qui a inspiré les légendes des années 1960s. Country-blues, folk, americana et bluegrass au son de la guitare, du banjo et de leurs harmonies.

1930 avec une musique qui a inspiré les légendes des années 1960s. Country-blues, folk, americana et bluegrass au son de la guitare, du banjo et de leurs harmonies. Démo de breakdance avec initiation

Cabine photographique : Paul Pavel nous fait voyager aux States à travers la sensibilité d’un regard singulier.

Dj set et buffet

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/493

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/493 »}]

evenements spectacle

Manhattan, 2019 © Paul Pavel