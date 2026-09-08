Bons Baisers from the USA, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
mercredi 18 novembre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Bons Baisers from the USA Mercredi 18 novembre, 19h00 Musée d’Aquitaine Gironde
Entrée libre, sans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T19:00:00+01:00 – 2026-11-18T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-18T19:00:00+01:00 – 2026-11-18T20:30:00+01:00
En partenariat avec Alifs, cette édition des Bons Baisers se consacrera aux luttes pour les droits dans l’histoire des États-Unis. Programme de rencontres à découvrir au musée et dans les lieux partenaires.
Une soirée multiculturelle
Du bluegrass au hip hop en passant par la découverte des paysages urbains, des visages et des territoires états-uniens !
- Concert avec Lone Riders qui nous embarque de Mississippi John Hurt à Bob Dylan, dans les années
1930 avec une musique qui a inspiré les légendes des années 1960s. Country-blues, folk, americana et bluegrass au son de la guitare, du banjo et de leurs harmonies.
- Démo de breakdance avec initiation
- Cabine photographique : Paul Pavel nous fait voyager aux States à travers la sensibilité d’un regard singulier.
- Dj set et buffet
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/493
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/493 »}]
evenements spectacle
Manhattan, 2019 © Paul Pavel
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