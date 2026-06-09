Angers

Bonus Food’Angers Voyage au Japon

Place Monseigneur Chappoulie Angers Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Médiation autour de la nouvelle galerie contemporaine imaginée par Kengo Kuma pour la Cathédrale d’Angers, puis dégustation proposée par le restaurant Douceur de Yi. .

Place Monseigneur Chappoulie Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Bonus Food’Angers Voyage au Japon Angers a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers