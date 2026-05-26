BOOBI show Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 29 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Quiz interactif

Quiz interactif au Parc des Bois

Vendredi 29 mai

20h30

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Au programme :

Animaux, sport, musique, culture g, questions coquines… et un peu de n’importe quoi aussi

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️ Participation gratuite

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T22:00:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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