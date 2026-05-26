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BOOBI show Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

BOOBI show Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

BOOBI show Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles

Adresse : Au Parc des Bois : Restaurant - Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

BOOBI show Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 29 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Quiz interactif

Quiz interactif au Parc des Bois

Vendredi 29 mai
20h30

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Au programme :
Animaux, sport, musique, culture g, questions coquines… et un peu de n’importe quoi aussi

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T22:00:00.000+02:00

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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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