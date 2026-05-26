BOOBI show Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
BOOBI show Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes vendredi 29 mai 2026.
BOOBI show Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 29 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Quiz interactif
Quiz interactif au Parc des Bois
Vendredi 29 mai
20h30
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Au programme :
Animaux, sport, musique, culture g, questions coquines… et un peu de n’importe quoi aussi
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️ Participation gratuite
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Tu penses faire combien de bonnes réponses ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T22:00:00.000+02:00
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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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