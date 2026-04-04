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BOODER LE PAVILLON Quimper

BOODER LE PAVILLON Quimper

BOODER LE PAVILLON Quimper jeudi 9 mars 2028.

Lieu : LE PAVILLON

Adresse : 32 BIS RUE STANG BIHAN

Ville : 29000 Quimper

Département : 29

Début : 2028-03-09

Fin : 2028-03-09

Heure de début : 20:00

BOODER Début : 2028-03-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PAVILLON 32 BIS RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29

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