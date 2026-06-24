BOODER Soissons

Soissons

BOODER

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 25 – 25 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a

repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous

écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De L’école

de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse

avec humour le portrait du système scolaire. Un système

scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos

enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire,

la récré, ses profs.

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son

fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour

toute la famille !

janvier

39

Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a

repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous

écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De L’école

de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse

avec humour le portrait du système scolaire. Un système

scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos

enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire,

la récré, ses profs.

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son

fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour

toute la famille !

janvier

39 .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the huge success of “Booder Is Back,” Booder has

picked up his notebook and four-color pencil again to

write a funny and touching show about school. From the

school of his childhood to his son’s school today, he paints

a humorous portrait of the school system. A school

system in peril that is nonetheless the foundation of our

children’s well-being. He covers it all. His friends, bullying,

recess, his teachers.

Known for the hilarious private lessons he gave his

son, he’s back with a show in his backpack for

the whole family!

January

39

L’événement BOODER Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois