BOODER Soissons
BOODER Soissons samedi 30 janvier 2027.
Soissons
BOODER
7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne
Tarif : 25 – 25 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-30 20:00:00
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-30
Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a
repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous
écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De L’école
de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse
avec humour le portrait du système scolaire. Un système
scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos
enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire,
la récré, ses profs.
Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son
fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour
toute la famille !
janvier
39
Après l’énorme succès de Booder is back , Booder a
repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous
écrire un spectacle drôle et touchant sur l’école. De L’école
de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse
avec humour le portrait du système scolaire. Un système
scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos
enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire,
la récré, ses profs.
Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son
fils, il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour
toute la famille !
janvier
39 .
7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
After the huge success of “Booder Is Back,” Booder has
picked up his notebook and four-color pencil again to
write a funny and touching show about school. From the
school of his childhood to his son’s school today, he paints
a humorous portrait of the school system. A school
system in peril that is nonetheless the foundation of our
children’s well-being. He covers it all. His friends, bullying,
recess, his teachers.
Known for the hilarious private lessons he gave his
son, he’s back with a show in his backpack for
the whole family!
January
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L’événement BOODER Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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