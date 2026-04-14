Troyes

Booder

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 32 – 32 – 39 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-21 20:00:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-21

De L’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il nous brosse avec humour le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe. Ses copains, le harcèlement scolaire, la recrée, ses profs.



Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Il revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Booder Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne