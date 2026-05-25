Book Club des Aliennes : Échange autour de La Lagune, romance estivale sur les relations queer et polyamoureuses, de Ludmila Taillanter Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement PARIS

Rencontre avec Ludmila Taillanter, grande gagnante du Summer Love, concours d’écriture organisé par la maison d’édition Slalom à l’occasion des 1 an de la parution du roman.

« La lagune » fait partie de Slalom Romance, leur collection dédiée à la romance New Adult 100% française.

Rozenn débarque dans un camping de bord de mer où elle sera saisonnière pour l’été, au café La Voile.

Sur place, elle rencontre Camille, un jeune instituteur qui passe ses étés ici depuis des années. L’alchimie se crée tout de suite entre eux – jusqu’à l’arrivée de Marjorie, cliente aussi charismatique que distante.

Si la relation entre Rozenn et Camille s’épanouit, ils sont tous les deux troublés par Marjorie. Entre eux trois, pourtant si différents, la complicité s’installe et le doute commencer à les envahir : et s’il existait une autre manière de s’aimer ?

Au programme de l’événement :

19h-20h30 : Discussions autour du roman « La lagune »

20h30-21h : Séance de dédicace et échanges informels

Événement accessible avec salle et toilettes PMR, vélotypie et traduction LSF possibles lors de l’inscription. Masques FFP2 disponibles à l’entrée.

L’ouvrage sera disponible à la vente sur place.

Informations sur l’association Les Aliennes :

La mission de l’association Les Aliennes est de changer les représentations des femmes et des minorités de genre dans la société grâce à la culture. Pour cela, nous organisons des événements culturels féministes pour célébrer la création des femmes et de ces minorités mais également sensibiliser le grand public à l’égalité entre les genres par le biais d’actions ludiques et tout public. Nous nous attachons à établir un climat d’optimisme, d’enthousiasme et d’intelligence collective au sein de toutes ses actions.

Les Aliennes invitent l’autrice Ludmila Taillanter pour échanger avec le public autour de « La lagune », son premier roman qui retrace l’histoire de Rozenn, Camille et Marjorie pendant leur été et sur leurs questionnements amoureux.

Il n’est pas nécessaire d’avoir lu l’ouvrage pour participer.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 11e arrondissement 8 rue du Général Renault 75011 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/les-aliennes/evenements/book-club-la-lagune-de-ludmila-taillanter



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