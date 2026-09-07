BooK’in club #12, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq
samedi 21 novembre 2026 · Villeneuve d'Ascq/Médiathèque Till L'espiègle · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
BooK’in club #12 Samedi 21 novembre, 10h30 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord
Tout public ados/adultes – Accès libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00
Rendez-vous le samedi 21 novembre à 10h30 pour le comité de lecture de la médiathèque !
Dans un esprit convivial, venez échanger sur les livres, les films, les séries qui vous ont plu, déplu et faire le plein d’idées !
Tout public ados/adultes – Accès libre et gratuit
Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France
Rendez-vous le samedi 21 novembre à 10h30 pour le comité de lecture de la médiathèque !
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