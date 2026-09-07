BooK’in club #12, Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

BooK’in club #12 Samedi 21 novembre, 10h30 Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Nord

Tout public ados/adultes – Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T12:00:00+01:00

Rendez-vous le samedi 21 novembre à 10h30 pour le comité de lecture de la médiathèque !

Dans un esprit convivial, venez échanger sur les livres, les films, les séries qui vous ont plu, déplu et faire le plein d’idées !

Tout public ados/adultes – Accès libre et gratuit

Villeneuve d’Ascq/Médiathèque Till L’espiègle Villeneuve d’Ascq, 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve-d’Ascq 59491 Hôtel-de-Ville Nord Hauts-de-France

Rendez-vous le samedi 21 novembre à 10h30 pour le comité de lecture de la médiathèque !