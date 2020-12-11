Boom boom buzz spécial Irlande, Totems, Pacé
vendredi 11 décembre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Boom boom buzz spécial Irlande Vendredi 11 décembre, 20h00 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sur Inscription – A partir de 14 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:00:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00
L’équipe de Totems vous propose un temps pop-culture autour de l’Irlande : quiz musique, cinéma et séries… Venez vous affronter en équipe et tentez de remporter la victoire ! Sur Inscription. A partir de 14 ans.
Vendredi 11 décembre à 20h.
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
L’équipe de Totems vous propose un quiz pop-culture autour de l’Irlande : musique, cinéma, séries… Animation
À voir aussi à Pace (Ille-et-Vilaine)
- Soirée Jeux Totems Pacé 11 septembre 2026
- Soirée Jeux, Totems, Pacé 11 septembre 2026
- Repair Café MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé 15 septembre 2026
- Braderie Totems Pacé 19 septembre 2026
- Braderie, Totems, Pacé 19 septembre 2026