Informations pratiques

Boom boom buzz Totems Pacé Vendredi 30 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Quiz pop culture musique et cinéma spécial Halloween

Quiz pop culture musique et cinéma spécial Halloween.

Vendredi 30 octobre à 20h.

A partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-10-30T21:30:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



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