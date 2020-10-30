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Boom boom buzz Totems Pacé

vendredi 30 octobre 2026 · Totems · Pacé

Boom boom buzz Totems Pacé

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Totems
Adresse
12 Chemin de la Métairie - 35740 Pacé
Ville
35740 Pacé
Département
Ille-et-Vilaine

Boom boom buzz Totems Pacé Vendredi 30 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Quiz pop culture musique et cinéma spécial Halloween

Quiz pop culture musique et cinéma spécial Halloween.
Vendredi 30 octobre à 20h.
A partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-30T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-10-30T21:30:00.000+01:00

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http://www.totems.bzh/  

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
contact@totems.bzh 02 99 85 51 10


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