AGENDA · Pacé
Boom boom buzz, Totems, Pacé
vendredi 30 octobre 2026 · Totems · Pacé
Informations pratiques
Boom boom buzz Vendredi 30 octobre, 20h00 Totems Ille-et-Vilaine
Gratuit – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00
Fin : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00
Quiz pop culture musique et cinéma spécial Halloween.
Vendredi 30 octobre à 20h.
A partir de 14 ans.
Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh
Quiz pop culture musique et cinéma spécial Halloween Animation
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