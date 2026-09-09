Boom boom buzz, Totems, Pacé

Informations pratiques

Boom boom buzz Vendredi 30 octobre, 20h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00

Fin : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T21:30:00+01:00

Quiz pop culture musique et cinéma spécial Halloween.

Vendredi 30 octobre à 20h.

A partir de 14 ans.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

Quiz pop culture musique et cinéma spécial Halloween Animation