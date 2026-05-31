Boom boom buzz, Totems, Pacé

Boom boom buzz Vendredi 3 juillet, 20h00 Totems Ille-et-Vilaine

Gratuit – Réservation conseillée – A partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T21:30:00+02:00

L’équipe de Totems vous propose un quiz pop-culture : musique, cinéma, séries… Venez vous affronter en équipe et tentez de remporter la victoire ! Réservation conseillée. A partir de 14 ans.

Vendredi 3 juillet à 20h.

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 85 51 10 http://www.totems.bzh/ https://www.facebook.com/totemsbzh

L’équipe de Totems vous propose un quiz pop-culture : musique, cinéma, séries… Animation