Boom de fin d’année Chemin des armes Pierrelatte mercredi 1 juillet 2026.

Pierrelatte

Boom de fin d’année

Chemin des armes A la ferme Arnal Lac de Pignedoré Pierrelatte Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Organisé par la commission festi’folie du conseil municipal enfant. De nombreux stands master-mind, faux-tomaton, jeux en bois et jeux de société, pêche aux bonbons…

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Chemin des armes A la ferme Arnal Lac de Pignedoré Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 29 00

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English :

Organized by the Festi’Folie Committee of the Children’s City Council. Many booths: Master Mind, Faux-Tomaton, wooden games and board games, candy fishing…

L’événement Boom de fin d’année Pierrelatte a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence