Boom de fin d’année Chemin des armes Pierrelatte
Boom de fin d’année Chemin des armes Pierrelatte mercredi 1 juillet 2026.
Pierrelatte
Boom de fin d’année
Chemin des armes A la ferme Arnal Lac de Pignedoré Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Organisé par la commission festi’folie du conseil municipal enfant. De nombreux stands master-mind, faux-tomaton, jeux en bois et jeux de société, pêche aux bonbons…
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Chemin des armes A la ferme Arnal Lac de Pignedoré Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 29 00
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English :
Organized by the Festi’Folie Committee of the Children’s City Council. Many booths: Master Mind, Faux-Tomaton, wooden games and board games, candy fishing…
L’événement Boom de fin d’année Pierrelatte a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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