Boom de l’été Saint-Lary-Soulan
Boom de l’été Saint-Lary-Soulan vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Lary-Soulan
Boom de l’été
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-07-24 18:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Préparez-vous à vivre un après-midi festif et plein de bonne humeur à Patouland ! Retrouvez Luzina Son au platine pour faire danser petits et grands dans une ambiance estivale et conviviale. Ne manquez pas la mascotte Patou pour partager avec vous des moments inoubliables photos, danses, bonne humeur de 17h à 17h20 et de 18h10 à 18h30
Nouvelle scène. Gratuit. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com
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English :
Get ready for a fun-filled afternoon at Patouland! Join Luzina Son at the turntable to get everyone dancing in a summery, friendly atmosphere. And don’t miss mascot Patou, who’ll share some unforgettable moments with you: photos, dancing and fun from 5pm to 5.20pm and from 6.10pm to 6.30pm
L’événement Boom de l’été Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de St Lary|CDT65
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