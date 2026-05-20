Boom d’Halloween Lapalisse
Boom d’Halloween Lapalisse vendredi 16 octobre 2026.
Lapalisse
Boom d’Halloween
Ecole primaire Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:30:00
fin : 2026-10-16 19:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Organisée par l’APE les Enfants des Vérités.
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Ecole primaire Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 40 67 52
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English : Halloween boom
Organized by APE les Enfants des Vérités.
L’événement Boom d’Halloween Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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