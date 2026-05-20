Lapalisse

Boom d’Halloween

Ecole primaire Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:30:00

fin : 2026-10-16 19:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Organisée par l’APE les Enfants des Vérités.

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Ecole primaire Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 34 40 67 52

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English : Halloween boom

Organized by APE les Enfants des Vérités.

L’événement Boom d’Halloween Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse