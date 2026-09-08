BoOm, Le Carré Blanc – Spectacle, Tinqueux

Informations pratiques

BoOm Vendredi 16 octobre, 18h30 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 10€ Offre fidélité : 8€ Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 62+ de Tinqueux, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes en situation de handicap) : 6€ Offre jeunesse (moins de 18 ans, Pass Culture) : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T19:00:00+02:00

Vendredi 16 Octobre 2026 – 18H30

Durée : 30 min

Spectacle à partir de 18 mois

Tarif A : 5 à 10 €

BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le monde auquel nous appartenons… Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ? Tomber, chuter, se relever… Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui guide les objets et les êtres ? Chuter, se redresser puis vouloir s’envoler…

Le cube, élément commun dans le monde du tout petit, est ici accumulé, décliné puis détourné pour aborder la question de l’équilibre de façon drôle, surprenante et sensible. Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose une œuvre visuelle et poétique adaptée aux très jeunes spectateurs.

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Cie Entre eux deux rives Théâtre d’objet culture

Eric Chevalier