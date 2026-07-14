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AGENDA · Tinqueux

L’ÉCOLE D’AVANT Rue de la Croix Cordier Tinqueux

mardi 29 septembre 2026 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Rue de la Croix Cordier
Adresse
LE CARRE BLANC
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
0 0 -2 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

L’ÉCOLE D’AVANT

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – -2 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-09-29

Tout public
Mar. 29 sep. > Sam. 31 oct.
Le Carré Blanc Médiathèque
Gratuit Accès libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque

Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ? Beaucoup connaissent ce refrain, mais êtes-vous sûrs de la réponse ? Retracez le chemin de l’école d’avant pour comprendre les évolutions de celle d’aujourd’hui. Une belle occasion de plonger dans le passé en découvrant, ou en se remémorant, les objets qui ont accompagné notre scolarité et celle de nos anciens.

Dans le cadre de la Semaine Bleue   .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : L’ÉCOLE D’AVANT

L’événement L’ÉCOLE D’AVANT Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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