L’ÉCOLE D’AVANT Rue de la Croix Cordier Tinqueux
mardi 29 septembre 2026 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
L’ÉCOLE D’AVANT
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – -2 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-29
Tout public
Mar. 29 sep. > Sam. 31 oct.
Le Carré Blanc Médiathèque
Gratuit Accès libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque
Qui a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ? Beaucoup connaissent ce refrain, mais êtes-vous sûrs de la réponse ? Retracez le chemin de l’école d’avant pour comprendre les évolutions de celle d’aujourd’hui. Une belle occasion de plonger dans le passé en découvrant, ou en se remémorant, les objets qui ont accompagné notre scolarité et celle de nos anciens.
Dans le cadre de la Semaine Bleue .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : L’ÉCOLE D’AVANT
L’événement L’ÉCOLE D’AVANT Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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