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AGENDA · Tinqueux

BOOM | Théâtre d’objets LE CARRE BLANC Tinqueux

vendredi 16 octobre 2026 · LE CARRE BLANC · Tinqueux

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
LE CARRE BLANC
Adresse
1 Rue de la Croix Cordier
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
5 5 10 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Tinqueux

BOOM | Théâtre d’objets

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 19:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Tout public
Ven. 16 oct. 18h30
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 18 mois | 30 min | Tarif A 5 à 10 €

Cie Entre eux deux rives

BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le monde auquel nous appartenons… Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ? Tomber, chuter, se relever… Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui guide les objets et les êtres ? Chuter, se redresser puis vouloir s’envoler…

Le cube, élément commun dans le monde du tout petit, est ici accumulé, décliné puis détourné pour aborder la question de l’équilibre de façon drôle, surprenante et sensible. Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose une œuvre visuelle et poétique adaptée aux très jeunes spectateurs.   .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : BOOM | Théâtre d’objets

L’événement BOOM | Théâtre d’objets Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

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