Heure des doudous | CALENDRIERS Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

Heure des doudous | CALENDRIERS

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2027-06-05 10:30:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-11-14 2026-12-12 2027-01-09 2027-02-13 2027-03-13 2027-04-03 2027-05-15 2027-06-05

Tout public

C’est samedi. Une parenthèse s’ouvre. Les pages d’un album se tournent. Une voix s’élève. L’histoire se faufile dans les petites oreilles. Les yeux s’écarquillent. C’est l’heure sacrée des doudous !

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Les samedis à 10h | 30 min

Âge 0 3 ans, accompagné d’un adulte

Sur réservation 03 26 84 78 67 mediatheque@ville-tinqueux.fr

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10 oct. | Mon papi, ma mamie

Papi fait de bons gâteaux, Mamie m’apprend à reconnaître les oiseaux ; Papi me fait danser la java, Mamie me fait sauter dans ses bras ; tous les deux sont toujours là pour moi, leurs sourires m’aident à grandir !

14 nov. | Qui s’y frotte s’y pique !

Dans mon jardin une drôle de petite bête est venue se rouler dans les feuilles mortes pour se faire un manteau, elle veut passer l’hiver au chaud ; bientôt le hérisson va s’endormir, mais attention ne le caresse pas, ça pique !

12 déc. | Tout propre !

Le soir, c’est l’heure du bain, moment tant attendu ! L’eau chaude coule doucement, la vapeur monte au-dessus de la baignoire, la mousse pique les yeux ; on se détend, on se lave, on met la tête sous l’eau ; et quand on sortira on sera propre et on sentira bon !

09 jan. | Pop-up !

Drôle d’histoire… quand j’ouvre le livre hop quelque chose en sort ! Les personnages apparaissent, les oiseaux s’envolent, les paysages défilent… magie du livre ? Livre de magie ? Mais non regarde bien, c’est un pop-up ! Emerveillement garanti !

13 fév. | Des câlins, des bisous !

Il paraît qu’à la Saint-Valentin les amoureux se font des cadeaux ! Mais on n’a pas besoin d’être amoureux pour aimer les bisous et les câlins !

13 mars | En musique !

Ratatam ratatam tatata rattaaaaaam ! J’entends un tambour au loin et d’autres instruments qui le suivent ; c’est une fanfare ? Un défilé ? Tout le monde frappe dans ses mains et entre dans la danse, en avant la musique !

03 avr. | Quand tombe la nuit

Chut, le soleil se couche… Plus un bruit, la lumière s’éteint… Mes paupières sont lourdes, mes yeux se ferment doucement, ma tête s’enfonce dans l’oreiller… Vers quel pays étrange mes rêves vont-ils encore m’entraîner ?

15 mai | Au fond de la mer

On dit que c’est le monde du silence, pourtant je suis sûr que les poissons sont bavards ! Ils aiment sans doute se raconter des histoires avec les crevettes et les crabes ; jouer à cache-cache dans les rochers, tout en rêvant au mystère de la surface.

05 juin | Viens dans mon jardin

Enfin le soleil est revenu… avec juste assez de pluie pour faire pousser les fleurs et les fraises de mon jardin. Je mets mes bottes, je prends ma brouette, ma pelle et mon râteau ; je plante mes graines et je chante avec les oiseaux ! .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : Heure des doudous | CALENDRIERS

L’événement Heure des doudous | CALENDRIERS Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne