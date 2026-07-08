BOOM | Théâtre d’objets LE CARRE BLANC Tinqueux
vendredi 16 octobre 2026 · LE CARRE BLANC · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
BOOM | Théâtre d’objets
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:30:00
fin : 2026-10-16 19:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Tout public
Ven. 16 oct. 18h30
Spectacle à partir de 18 mois | 30 min | Tarif A 5 à 10 €
–
Cie Entre eux deux rives
–
BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le monde auquel nous appartenons… Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ? Tomber, chuter, se relever… Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui guide les objets et les êtres ? Chuter, se redresser puis vouloir s’envoler…
Le cube, élément commun dans le monde du tout petit, est ici accumulé, décliné puis détourné pour aborder la question de l’équilibre de façon drôle, surprenante et sensible. Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose une œuvre visuelle et poétique adaptée aux très jeunes spectateurs. .
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : BOOM | Théâtre d’objets
L’événement BOOM | Théâtre d’objets Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT de la Marne
À voir aussi à Tinqueux (Marne)
- LES T EN FÊTE 2026 | CONNEXION NATURE Tinqueux 8 juillet 2026
- LES T EN FÊTE 2026 | ART DE RUE Tinqueux 10 juillet 2026
- LES T EN FÊTE 2026 | ACTION, ON TOURNE ! Rue de la Croix Cordier Tinqueux 11 juillet 2026
- COMMÉMORATION DU 14 JUILLET | TINQUEUX Tinqueux 14 juillet 2026
- LES T EN FÊTE 2026 | FÊTE NATIONALE STAND DE TIR Tinqueux 14 juillet 2026