BOOM | Théâtre d’objets LE CARRE BLANC Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

BOOM | Théâtre d’objets

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Tout public

Ven. 16 oct. 18h30

Spectacle à partir de 18 mois | 30 min | Tarif A 5 à 10 €

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Cie Entre eux deux rives

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BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir debout et qui compose le monde auquel nous appartenons… Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ? Tomber, chuter, se relever… Comment apprivoiser la gravité qui est là, toujours, et qui guide les objets et les êtres ? Chuter, se redresser puis vouloir s’envoler…

Le cube, élément commun dans le monde du tout petit, est ici accumulé, décliné puis détourné pour aborder la question de l’équilibre de façon drôle, surprenante et sensible. Entre marionnette et manipulation d’objets, BoOm propose une œuvre visuelle et poétique adaptée aux très jeunes spectateurs. .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : BOOM | Théâtre d’objets

L’événement BOOM | Théâtre d’objets Tinqueux a été mis à jour le 2026-07-01 par ADT de la Marne