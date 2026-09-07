Bourse aux livres, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux

Informations pratiques

Bourse aux livres Samedi 26 septembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Sam. 26 sept. 10h – 17h

Un livre c’est une ouverture sur le monde, un objet qui parfois nous saisit, nous transporte, nous accompagne et nous marque durablement.

A travers conférences, exposition et animations, l’association La Plume Aquatintienne vous invite pour cette journée à partager son goût pour la lecture et les promesses de rêves et d’ailleurs qu’elle délivre.

La Médiathèque tiendra pour l’occasion sa traditionnelle bourse aux livres où tous les ouvrages adultes et jeunesse (romans, documentaires, BD, magazines) seront vendus au tarif unique d’1€.

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

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