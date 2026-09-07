Bourse aux livres, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux
samedi 26 septembre 2026 · Le Carré Blanc - Médiathèque · Tinqueux
Informations pratiques
Bourse aux livres Samedi 26 septembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00
Sam. 26 sept. 10h – 17h
Un livre c’est une ouverture sur le monde, un objet qui parfois nous saisit, nous transporte, nous accompagne et nous marque durablement.
A travers conférences, exposition et animations, l’association La Plume Aquatintienne vous invite pour cette journée à partager son goût pour la lecture et les promesses de rêves et d’ailleurs qu’elle délivre.
La Médiathèque tiendra pour l’occasion sa traditionnelle bourse aux livres où tous les ouvrages adultes et jeunesse (romans, documentaires, BD, magazines) seront vendus au tarif unique d’1€.
Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]
en lien avec le festival Des livres et nous bourse aux livres livre
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