BOURSE AUX LIVRES Rue de la Croix Cordier Tinqueux
samedi 26 septembre 2026 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
BOURSE AUX LIVRES
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Tout public
Sam. 26 sept. 10h > 17h
Le Carré Blanc Médiathèque
Tout public | Gratuit Accès libre
Un livre c’est une ouverture sur le monde, un objet qui parfois nous saisit, nous transporte, nous accompagne et nous marque durablement.
A travers conférences, exposition et animations, l’association La Plume Aquatintienne vous invite pour cette journée à partager son goût pour la lecture et les promesses de rêves et d’ailleurs qu’elle délivre.
La Médiathèque tiendra pour l’occasion sa traditionnelle bourse aux livres où tous les ouvrages adultes et jeunesse (romans, documentaires, BD, magazines) seront vendus au tarif unique d’1 €.
En lien avec le Festival Des livres et nous .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : BOURSE AUX LIVRES
L’événement BOURSE AUX LIVRES Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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