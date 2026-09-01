BOURSE AUX LIVRES Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

BOURSE AUX LIVRES

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Tout public

Sam. 26 sept. 10h > 17h

Le Carré Blanc Médiathèque

Tout public | Gratuit Accès libre

Un livre c’est une ouverture sur le monde, un objet qui parfois nous saisit, nous transporte, nous accompagne et nous marque durablement.

A travers conférences, exposition et animations, l’association La Plume Aquatintienne vous invite pour cette journée à partager son goût pour la lecture et les promesses de rêves et d’ailleurs qu’elle délivre.

La Médiathèque tiendra pour l’occasion sa traditionnelle bourse aux livres où tous les ouvrages adultes et jeunesse (romans, documentaires, BD, magazines) seront vendus au tarif unique d’1 €.

En lien avec le Festival Des livres et nous .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : BOURSE AUX LIVRES

L’événement BOURSE AUX LIVRES Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne