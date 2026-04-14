Boomin Fest : Rnboi + La Rvfleuze + Nono La Grinta + Jeune Morty + Arch Club + Ask4Gwen, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Boomin Fest : Rnboi + La Rvfleuze + Nono La Grinta + Jeune Morty + Arch Club + Ask4Gwen Samedi 19 décembre, 19h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

45 € à 65 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T19:00:00+01:00 – 2026-12-19T23:59:00+01:00

Fin : 2026-12-19T19:00:00+01:00 – 2026-12-19T23:59:00+01:00

Boomin Fest, le plus gros événement rap de Nantes revient le 19 décembre 2026 au Zénith !

Attirant près de 8 000 personnes à chaque édition, Boomin Fest invite, le temps d’une soirée, les têtes d’affiches du moment aux côtés des rookies en devenir et offre une vitrine à la diversité de la scène rap actuelle.

Pour cette 9e édition, retrouvez RnBoi, consacré « nouveau prince du RnB français », porté par un nouvel album, des hits et des stats phénoménales.

Révélé par sa série de freestyle Serrure, La Rvfleuze poursuit une trajectoire fulgurante et s’impose désormais comme un artiste incontournable de la scène rap actuelle.

Après des mois à enchaîner les freestyles viraux et performances explosives, Nono La Grinta débarque sur la scène du Zénith diamanté de ses titres « Paris » et « Love You » et son album « Restart » déjà certifié disque d’or.

Le prodige Jeune Morty, déjà salué à l’international, présentera son album « Jeune Morty Vol.1 » mêlant la drill de Chicago et à l’énergie du coupé-décalé.

Après une tournée sold out aux quatre coins de la France, le collectif Arch Club ouvrira la soirée avec un DJ set mêlant rap et musiques électroniques dont eux seuls ont le secret.

Enfin, la soirée sera hostée par Ask4Gwen, DJ rennaise passée par Rinse et de nombreuses soirées trap / rap.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.boomin-fest.fr/ »}]

Boomin Fest, le plus gros événement rap de Nantes rap

Boomin Fest Nantes 2026