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Boostez votre carrière dans la Tech : découvrez les formations du Wagon Lille, Le Wagon Lille, Lille

jeudi 17 septembre 2026 · Le Wagon Lille · Lille

Boostez votre carrière dans la Tech : découvrez les formations du Wagon Lille, Le Wagon Lille, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Le Wagon Lille
Adresse
225 Rue des Templiers, 59000 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Boostez votre carrière dans la Tech : découvrez les formations du Wagon Lille Jeudi 17 septembre, 13h00 Le Wagon Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T13:00:00+02:00 – 2026-09-17T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T13:00:00+02:00 – 2026-09-17T14:00:00+02:00

L’inscription à l’événement se fait via notre site web

Pourquoi venir ?

En 1 heure, vous allez :
✔ Comprendre nos formations et les débouchés (Data Analyst, Dev Web, Data Scientist…)
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✔ Rencontrer l’équipe et échanger avec d’autres personnes en reconversion

Un moment simple et concret

Pas de présentation “théorique” : venez poser vos questions, visiter le campus et voir si Le Wagon est fait pour vous.

Que vous soyez en réflexion ou prêt·e à vous lancer, cette session vous aidera à passer à l’étape suivante.

Infos pratiques :

️ Jeudi 17 septembre – 13h00 à 14h00
Campus du Wagon Lille – 225 Rue des Templiers, 59000 Lille
Réservez votre place maintenant et faites le premier pas vers votre future carrière dans la Tech.

Prochaine rentrée :

Du 12 octobre au 11 décembre 2026 : AI Software – Développement Web, Data Analyse et Data Science & IA

À propos du Wagon
Le Wagon est l’un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data et No-code.

Depuis 2013, nous formons des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou des entrepreneurs aux métiers de la Tech.
À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 40 campus dans le monde ou en ligne, nos formateurs passionnés enseignent à nos apprenants les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique.
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À très vite
L’équipe du Wagon Lille

Le Wagon Lille 225 Rue des Templiers, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lewagon.com/fr/events/boostez-votre-carriere-dans-la-tech-decouvrez-les-formations-du-wagon-lille-SRfIsz?utm_source=entreprisesmel&utm_medium=partnership »}] [{« link »: « https://www.lewagon.com/fr/events/boostez-votre-carriere-dans-la-tech-decouvrez-les-formations-du-wagon-lille-SRfIsz?utm_source=entreprisesmel&utm_medium=partnership »}, {« link »: « https://www.lewagon.com/fr »}]
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