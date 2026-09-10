Boostez votre carrière dans la Tech : découvrez les formations du Wagon Lille, Le Wagon Lille, Lille
jeudi 17 septembre 2026 · Le Wagon Lille · Lille
Informations pratiques
Boostez votre carrière dans la Tech : découvrez les formations du Wagon Lille Jeudi 17 septembre, 13h00 Le Wagon Lille Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T13:00:00+02:00 – 2026-09-17T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T13:00:00+02:00 – 2026-09-17T14:00:00+02:00
L’inscription à l’événement se fait via notre site web
Pourquoi venir ?
En 1 heure, vous allez :
✔ Comprendre nos formations et les débouchés (Data Analyst, Dev Web, Data Scientist…)
✔ Obtenir des conseils personnalisés selon votre projet
✔ Découvrir les solutions de financement disponibles
✔ Rencontrer l’équipe et échanger avec d’autres personnes en reconversion
Un moment simple et concret
Pas de présentation “théorique” : venez poser vos questions, visiter le campus et voir si Le Wagon est fait pour vous.
Que vous soyez en réflexion ou prêt·e à vous lancer, cette session vous aidera à passer à l’étape suivante.
Infos pratiques :
️ Jeudi 17 septembre – 13h00 à 14h00
Campus du Wagon Lille – 225 Rue des Templiers, 59000 Lille
Réservez votre place maintenant et faites le premier pas vers votre future carrière dans la Tech.
Prochaine rentrée :
Du 12 octobre au 11 décembre 2026 : AI Software – Développement Web, Data Analyse et Data Science & IA
À propos du Wagon
Le Wagon est l’un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data et No-code.
Depuis 2013, nous formons des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou des entrepreneurs aux métiers de la Tech.
À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 40 campus dans le monde ou en ligne, nos formateurs passionnés enseignent à nos apprenants les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique.
Rendez-vous sur lewagon.com pour accélérer votre carrière et rejoindre une communauté internationale de plus de 30 000 personnes !
Inscrivez-vous dès maintenant et venez rencontrer notre équipe sur le campus !
À très vite
L’équipe du Wagon Lille
Le Wagon Lille 225 Rue des Templiers, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lewagon.com/fr/events/boostez-votre-carriere-dans-la-tech-decouvrez-les-formations-du-wagon-lille-SRfIsz?utm_source=entreprisesmel&utm_medium=partnership »}] [{« link »: « https://www.lewagon.com/fr/events/boostez-votre-carriere-dans-la-tech-decouvrez-les-formations-du-wagon-lille-SRfIsz?utm_source=entreprisesmel&utm_medium=partnership »}, {« link »: « https://www.lewagon.com/fr »}]
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Le Wagon Lille
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