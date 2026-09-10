Boostez votre carrière dans la Tech : découvrez les formations du Wagon Lille, Le Wagon Lille, Lille

Informations pratiques

Boostez votre carrière dans la Tech : découvrez les formations du Wagon Lille Jeudi 17 septembre, 13h00 Le Wagon Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T13:00:00+02:00 – 2026-09-17T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T13:00:00+02:00 – 2026-09-17T14:00:00+02:00

L’inscription à l’événement se fait via notre site web

Pourquoi venir ?

En 1 heure, vous allez :

✔ Comprendre nos formations et les débouchés (Data Analyst, Dev Web, Data Scientist…)

✔ Obtenir des conseils personnalisés selon votre projet

✔ Découvrir les solutions de financement disponibles

✔ Rencontrer l’équipe et échanger avec d’autres personnes en reconversion

Un moment simple et concret

Pas de présentation “théorique” : venez poser vos questions, visiter le campus et voir si Le Wagon est fait pour vous.

Que vous soyez en réflexion ou prêt·e à vous lancer, cette session vous aidera à passer à l’étape suivante.

Infos pratiques :

️ Jeudi 17 septembre – 13h00 à 14h00

Campus du Wagon Lille – 225 Rue des Templiers, 59000 Lille

Réservez votre place maintenant et faites le premier pas vers votre future carrière dans la Tech.

Prochaine rentrée :

Du 12 octobre au 11 décembre 2026 : AI Software – Développement Web, Data Analyse et Data Science & IA

À propos du Wagon

Le Wagon est l’un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data et No-code.

Depuis 2013, nous formons des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou des entrepreneurs aux métiers de la Tech.

À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 40 campus dans le monde ou en ligne, nos formateurs passionnés enseignent à nos apprenants les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique.

Rendez-vous sur lewagon.com pour accélérer votre carrière et rejoindre une communauté internationale de plus de 30 000 personnes !

Inscrivez-vous dès maintenant et venez rencontrer notre équipe sur le campus !

À très vite

L’équipe du Wagon Lille

Le Wagon Lille 225 Rue des Templiers, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.lewagon.com/fr/events/boostez-votre-carriere-dans-la-tech-decouvrez-les-formations-du-wagon-lille-SRfIsz?utm_source=entreprisesmel&utm_medium=partnership »}] [{« link »: « https://www.lewagon.com/fr/events/boostez-votre-carriere-dans-la-tech-decouvrez-les-formations-du-wagon-lille-SRfIsz?utm_source=entreprisesmel&utm_medium=partnership »}, {« link »: « https://www.lewagon.com/fr »}]

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Le Wagon Lille