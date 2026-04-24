Bordeaux au 18e siècle, le commerce atlantique et l’esclavage, musée d’Aquitaine, Bordeaux

Bordeaux au 18e siècle, le commerce atlantique et l’esclavage Mardi 19 mai, 12h15 musée d’Aquitaine Gironde

Sans réservation.

Tarif : entrée au musée + 5 €

Gratuit Carte jeune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T12:15:00+02:00 – 2026-05-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T12:15:00+02:00 – 2026-05-19T13:00:00+02:00

À l’instar d’autres ports européens, Bordeaux a pratiqué le commerce d’êtres humains originaires du continent africain. Environ 180 armateurs bordelais sont à l’origine de 480 expéditions responsables de la déportation d’entre 120 000 et 150 000 Africains, hommes, femmes, enfants. La traite bordelaise s’intensifie après la guerre d’Indépendance américaine (1775-1782), et l’approvisionnement en captifs s’élargit aux côtes de l’océan Indien.

musée d’Aquitaine 10 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée par Clément Piquet, doctorant en Histoire moderne au sein de l’unité de recherche CEMMC, centre d’études des mondes moderne et contemporain. musée d’Aquitaine visite commentée

© L. Gauthier, mairie de Bordeaux