Bordeaux Geekfest, Parc des Expositions de Bordeaux, Bordeaux

Bordeaux Geekfest 23 et 24 mai Parc des Expositions de Bordeaux Gironde

pass 2 jours : 23 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T09:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Bordeaux Geekfest revient avec une programmation foisonnante dédiée aux cultures geek et pop ! Pendant deux jours, le festival propose de nombreux temps forts pour tous les publics : un espace entièrement consacré au jeu de société (BIG), 2 000 m² dédiés au jeu vidéo entre tournois, free play, rétro gaming et nouveautés, ainsi qu’un vaste espace cosplay avec défilés et concours sur scène. Les visiteurs pourront aussi voyager dans l’univers de la science-fiction avec le Spatioport, profiter d’animations proposées par les associations, assister à des concerts, quiz et démonstrations sur la scène principale, découvrez une exposition immersive sur les mondes de la fantasy et tout ces mystère, rencontrer de nombreux invités (comédiens, youtubeurs, artistes…) et assister à des conférences autour de la pop culture, dont une salle entièrement dédiée à la thématique de l’année.

Parc des Expositions de Bordeaux Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeauxgeekfest.com/billetterie/ »}]

Bordeaux Geekfest revient pour deux jours dédiés aux cultures geek et pop, avec jeux de société, 2 000 m² de jeu vidéo, cosplay, expositions immersives et bien plus ! Geek street-food

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