Le conteneur maritime : expérience immersive sur les quais de Bordeaux, Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole, Bordeaux

Le conteneur maritime : expérience immersive sur les quais de Bordeaux Samedi 6 juin, 10h00 Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Gironde

Accès libre au conteneur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Le Pavillon – Bordeaux Port Center et le Grand Port Maritime de Bordeaux s’associent au musée pour un partenariat, autour de l’exposition La douane aux frontières du large, visant à présenter au grand public les enjeux portuaires et douaniers contemporains, tout en découvrant les pratiques historiques qui ont façonné le port bordelais.

A l’occasion des 400 ans de la Marine nationale, le Port Center se délocalise sur les quais. Au sein d’un conteneur maritime, enfilez un casque de réalité virtuelle pour survoler le terminal portuaire de Bassens et découvrez le rôle qu’opère actuellement la douane au port de Bordeaux.

Programme

Samedi 6 juin 2026 de 10h à 17h30

Lieu : à proximité de la Maison écocitoyenne de Bordeaux et du Musée national des douanes

Accès libre au conteneur maritime.

Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Quai richelieu Bordeaux 33082 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0970275766 »}] Evènement en plein air.

Le Musée national des douanes propose une expérience immersive hors-les-murs en partenariat avec Le Pavillon – Bordeaux Port Center. bordeaux animation