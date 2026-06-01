Yoga & dégustation de jus bio au Belvédère, La Cité du Vin, Bordeaux
Yoga & dégustation de jus bio au Belvédère, La Cité du Vin, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Yoga & dégustation de jus bio au Belvédère 6 et 7 juin La Cité du Vin Gironde
Inscription en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T10:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T10:00:00+02:00
Imaginez-vous au lever du jour, au Belvédère de la Cité du Vin, à 35 mètres de haut, face à une vue panoramique sur la Garonne et sur Bordeaux… C’est ici, dans ce lieu exceptionnel, que commence votre voyage vers le réveil des sens !
Pendant une heure, une professeure du célèbre Satnam Club vous guide dans une séance de yoga accessible et inspirante. Les mouvements fluides délient le corps, la respiration s’approfondit, l’énergie circule. Chaque posture devient une invitation à ressentir pleinement.
Puis, tout en douceur, l’expérience se prolonge avec une dégustation guidée par un animateur sommelier de la Cité du Vin. Pendant 30 minutes, laissez-vous surprendre par un jus de fruit bio soigneusement sélectionné, en harmonie avec le thème du réveil des sens. Couleurs vibrantes, arômes délicats, textures surprenantes… Vous apprendrez à observer, sentir, goûter autrement. À ralentir. À savourer.
Plus qu’un cours de yoga, plus qu’une dégustation : c’est une parenthèse hors du temps dans l’un des plus beaux panoramas de Bordeaux.
Animé par : une professeure de yoga du Satnam club et un animateur sommelier de la Cité du Vin
En partenariat avec : Satnam club et Maison Meneau
La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.laciteduvin.com/b2c/ticketSale/details?parent=VW-10ANS-N0&child=VW_DEG_008&sellItemCode=AT10ANS »}]
À l’occasion de notre 10ᵉ anniversaire, nous vous invitons à vivre une expérience sensorielle inédite. yoga dégustation
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