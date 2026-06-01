Championnat de Gironde Skateboard: étape finale, skatepark des chartrons, Bordeaux

Championnat de Gironde Skateboard: étape finale Samedi 6 juin, 09h00 skatepark des chartrons Gironde

Inscription en ligne (comité départemental de Roller et Skateboard)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Finale du Championnat de Gironde de Skateboard 2026 au skatepark des Chartrons à Bordeaux

L’association Bordeaux Skate Culture est ravie d’accueillir à nouveau la grande finale du Championnat de Gironde le samedi 6 juin 2026 au skatepark des Chartrons.

Toute la journée, les meilleurs riders girondins se retrouveront pour clôturer cette saison 2026 dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Au programme :

• Qualifications et finales U10 & Filles le matin

• Remise des prix à midi

• Qualifications et finales U13, U16, Séniors & Masters l’après-midi

• Cash 4 Tricks – 300€ en fin de journée

• Buvette associative sur place

Skatepark des Chartrons – Bordeaux

️ Événement gratuit et ouvert au public

Inscriptions en ligne ouvertes dès maintenant

Venez encourager les riders et partager une grande journée autour du skateboard bordelais

skatepark des chartrons quai des chartrons Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux-skate-culture.org/championnat-de-gironde-etape-finale-a-bordeaux-chartrons/ »}] https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-roller-et-skateboard-gironde/evenements/championnat-de-gironde-skateboard-2026

Finale du Championnat de Gironde de Skateboard 2026 au skatepark des Chartrons à Bordeaux. Événement gratuit et ouvert à tous le 6 juin prochain.